سخر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة السابقة على رئاسة منظمة اليونيسكو، خلال فعاليات مؤتمر "الأزهر العالمى لنصرة القدس".



سخرية "موسى"، جاءت بعد منحه الكلمة إلى "خطاب"، التي طالبت بتشغيل الميكروفون الخاص بها ظنًا منها بأنه معطل، ولكنه كان يعمل بالفعل.



تلك الواقعة استدعت موسى للرد عليها بصوت منخفض قائلًا "دة انتي كويس انك سقطتي في اليونسكو"، حيث ظن هو الآخر أن الميكروفون الخاص به قد تم إغلاقه، ليسمع جميع الحضور كلماته الساخرة.