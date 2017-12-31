كتب: كريم عثمان

التقطت عدسة "الوطن"، مقطع فيديو لمحل إقامة الإرهابي إبراهيم إسماعيل منفذ عملية كنيسة "مارمينا"، الذي يقع في شارع منشية السلام الذي يتوسط حي المنشية بمنطقة أطلس في حلوان.

وكشف جيران منزل الإرهابي، لـ"الوطن" عن وقت اختفائه، وسلوك عائلته ووضعهم الحالي، ومصير المحل الذي كان يعمل به الآن.

فيما روى أصدقاؤه ذكريات طفولتهم، والمواقف التي جمعتهم به، وتعامله مع جيرانه وأهالي المنطقة، ورد فعلهم بعد علمهم بما حدث.