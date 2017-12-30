كتب: شريف حسن



أقام أهالي منطقة حلوان عزاء شعبي لشهداء كنيسة مارمينا بحلوان، بعد الهجوم الإرهابي عليها أمس.



وشارك المئات من سرادق العزاء لتقديم التعازي في شهداء الحادث في لفتة طيبة تثبت توحد كل أطياف الشعب المصري ضد الإرهاب.



الجدير بالذكر أنه هاجمت بعض العناصر الإرهابية كنيسة مارمينا بحلوان، أسفر عنه سقوط ٩ شهداء وإصابة ٥ آخرين، إلى جانب مقتل الإرهابي منفذ العملية.



